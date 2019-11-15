Эксперт, выявивший алкоголь в крови погибшего в ДТП 6-летнего мальчика, стал фигурантом дела о халатности

15.11.19 14:27

Фото Александра Левчука

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о халатности в рамках расследования гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области летом этого года.

На сайте СКР сообщается в пятницу, что "халатность усматривается в действиях судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения ГКУЗ "Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Сергея Насонова".

Ребенок погиб в июле 2019 года под колесами автомобиля, за рулем которого находился сотрудник полиции.

"По версии следствия, с 13 июля по 5 сентября 2019 года вследствие недобросовестного отношения к службе Насонов не исполнил в полном объеме свои должностные обязанности при судебно-медицинском исследовании тела погибшего мальчика", - говорится в сообщении.

В частности, после получения информации о ДТП он не выехал на место происшествия и не принял участия в осмотре тела погибшего. Судебно-медицинское исследование тела эксперт начал лишь 15 июля, взяв только кровь погибшего ребенка. Кроме того, образец крови до пересылки в судебно-химическую лабораторию несколько дней хранился вне холодильной камеры.

СКР отмечает, что "после получения результатов исследования крови ребенка с указанием о содержании в ней этанола Насонов не придал значения такому результату, вызывающему явное подозрение, не принял мер к его дополнительной проверке и сохранности исследованных образцов крови мальчика, которые позднее были уничтожены по истечении срока хранения".

Следствие ходатайствует об отстранении Насонова от должности.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в июле этого года. Ребенок на велосипеде выехал на проселочную дорогу, где его насмерть сбил автомобиль. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), которое передано для расследования в Главное следственное управление СКР.

После ДТП эксперт обнаружил в крови у ребенка 0,51 промилле алкоголя, с чем категорически не согласны родственники погибшего мальчика.