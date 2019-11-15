Москва зеркально ответит на помилование в Литве двух осужденных за шпионаж россиян

15.11.19 14:33

© РИА Новости. Алексей Никольский

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил возможность помилования находящихся в заключении в России граждан Литвы в ответ на помилование президентом Литвы двух осужденных за шпионаж граждан РФ.

"По моим данным, будут зеркальные меры", - сказал Нарышкин журналистам в пятницу.

Как сообщалось, в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году.

Речь идет о Николае Филипченко и Сергее Моисеенко.

После процедуры помилования Россия и Литва могут провести обмен заключенными. По данным источников BNS, согласно соглашению Москва должна помиловать двух находящихся в заключении в России граждан Литвы - Евгениюса Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году.

В соответствии с этим соглашением, Россия также может помиловать осужденного за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга.

11 ноября сообщалось, что президент Литвы подписал поправку к Уголовному кодексу, детализирующую предоставление помилования осужденному, вовлеченному в соглашение об обмене шпионами. В администрации президента тогда сообщали, что, по мнению главы государства, поправка "соответствует интересам национальной безопасности и имеет смысл, потому что в правовом государстве должны быть правовые механизмы для защиты литовских граждан".

Агентство BNS ранее сообщало, что Государственный совет обороны под председательством Науседы принял решение об обмене шпионами в октябре. Ожидается, что Литва передаст России осужденного два года назад за разведдеятельность Филипченко, а Россия - Матайтиса и Тамошайтиса.

БЕРГ

В конце октября Московская комиссия по помилованию рекомендовала помиловать Берга.

Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве. 16 апреля 2019 Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Согласно версии обвинения, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб. Обвинение утверждало, что Берг сотрудничал с норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

Защита настаивала на том, что "обвинение не продемонстрировало и не доказало, что Берг был осведомлен о тех событиях, в которые он был втянут, и его неосведомленность была настолько серьезной, что это позволяет говорить об отсутс твии в его действиях состава преступления".

6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ходатайство о помиловании Берга поступило в Кремль и "рассматривается в соответствии с российским законодательством".

ФИЛИПЧЕНКО

По информации агентства BNS, гражданин РФ Николай Филипченко был задержан 29 апреля 2015 года, когда ехал поездом через Литву из Калининградской области в Белоруссию. 7 июля 2017 года Вильнюсский окружной суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за шпионаж.

По данным правоохранительных органов Литвы, Филипченко являлся офицером управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Калининградской области, и, занимаясь шпионажем, пользовался поддельными документами.

По утверждению литовской разведки, это был первый случай в Литве, когда за шпионаж был задержан кадровый работник российских спецслужб.

По данным Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ), шпионские действия Филипченко были направлены на "проникновение в органы государственной власти Литвы и литовские правоохранительные и разведывательные службы".

Правоохранительные органы объявили, что Филипченко пытался завербовать офицеров из Министерства обороны для того, чтобы те установили подслушивающие устройства в кабинете и резиденции президента Литвы Дали Грибаускайте.

Ни судья, ни прокурор конкретные эпизоды с момента вынесения приговора не комментировали.

Филипченко отказался давать показания по делу. Его адвокат сказал, что Филипченко не согласен с обвинениями. Сначала Филипченко подал апелляцию, но позже отозвал свою жалобу и отбывал наказание в Вильнюсском исправительном доме.

МОИСЕЕНКО

Гражданин РФ Сергей Моисеенко, который, по данным агентства BNS, является офицером российской военной разведки (ГРУ), был задержан в конце 2014 года. 28 февраля 2017 года Шяуляйский окружной суд приговорил его к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Военный хирург по специальности Моисеенко проживал в Литве с 1970-х годов,

работал в Шяуляйском военном госпитале. Он также имел литовское гражданство, но оно было аннулировано после того, как выяснилось, что этот человек скрыл своё российское гражданство.

Согласно материалам дела Моисеенко, в 2012 году он завербовал знакомого ему с детства Сергея Пушкина, офицера авиационной базы ВВС Литвы в Шяуляй, с целью получения информации о Вооружённых силах Литвы и Миссии воздушной полиции НАТО, о полётах военных самолётов, военной подготовке, местах дислокации и операциях в Афганистане.

Российской разведке были переданы копии документов Минобороны Литвы и копии личных дел некоторых сотрудников авиационной базы. Согласно материалам дела, Моисеенко платил от 500 до 1000 евро за информацию, собранную и переданную ему Пушкиным, а встречи в Литве проходили с соблюдением строгой конспирации в гараже Моисеенко.

Моисеенко отрицал свою вину, обжаловал приговор, но его апелляции были отклонены Апелляционным судом и Верховным судом Литвы.

ТАМОШАЙТИС И МАТАЙТИС

В марте 2016 года суд в Москве осудил гражданина Литвы Аристидаса Тамошайтиса за шпионаж на 12 лет заключения.

В апреле 2016 года суд в Калининградской области осудил имеющего двойное гражданство (Литвы и России) Евгения Матайтиса за шпионаж на 13 лет лишения свободы.

Они были задержаны после того, как литовские правоохранительные органы арестовали за шпионаж гражданина России Николая Филипченко.

Российские власти утверждают, что оба они выполняли задания военной разведки Литвы.

Литовские должностные лица никогда не комментировали связь с этими лицами.

Между тем оба осужденных просили перевести их в Литву для отбывания наказания.

Сестра Матайтиса Йоланта Стонене ранее сообщала в телеэфире, что просила литовские власти "обменять двух людей, отбывающих наказание в разных государствах".

Представители литовских властей воздерживаются от любых комментариев относительно задержания Матайтиса и возможностей обмена. В июле 2018 года сообщалось, что Литва повторно обратится к России с просьбой передать ей осужденного за шпионаж Матайтиса для отбывания наказания.