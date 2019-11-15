Минкультуры РФ предлагает освободить от налога на землю собственников исторических усадеб

15.11.19 14:37

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство культуры РФ разработало законопроект, который освобождает от налога на землю и имущество владельцев исторических усадеб, сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

"В рамках нацпроекта "Культура" мы предусмотрели ежегодное выделение средств на создание пакета документов для тех, кто хочет купить или взять в аренду историческую усадьбу. Формировать пакет документов будет государство в лице Агентства по управлению памятниками истории и культуры", - сказал Мединский в рамках делового завтрака "Возрождение исторических усадеб", слова которого приводит пресс-служба.

"Учреждение будет заказывать специалистам набор документов от предпроектных предложений по планировке до комплексного решения организационно-юридических вопросов, связанных с границами участков, охранными зонами и прочим. Делаться это будет только для тех усадеб, где есть потенциальные интересанты, будущие владельцы исторических усадеб", - пояснил он.

Мединский подчеркнул, что "в договорах приобретения усадеб будет оговариваться, что работы полностью завершаются в течение определенного срока". Министр отметил, что вопрос использования зданий будет находиться полностью в компетенции их владельцев.

За пять лет на разработку документации в рамках нацпоекта будет выделено 500 млн рублей.

На 2020 год уже избраны 10 усадеб, на которые планируется создать инвестиционные паспорта. Еще 10 усадеб рассматриваются как потенциальные участники.

Кроме того, министр сообщил, что Минкультуры работает над налоговыми льготами для владельцев усадеб для более эффективного инвестирования в их возрождение.

Как отметил замминистра культуры Николай Овсиенко, которого цитирует пресс-служба, в настоящее время во всех заинтересованных федеральных органах исполнительной власти проходит согласование законопроект Минкультуры об обнулении земельного и имущественного налога для владельцев исторических усадеб. По словам Овсиенко, законопроект поддержали все ведомства за исключением Минфина.

"Коллеги полагают, что законопроект повлечет выпадающие доходы федерального бюджета и запросили у нас финансово-экономическое обоснование, которое объяснит, какие компенсации возможны в федеральный бюджет. Мы, прежде всего, рассчитываем, что возрожденные усадьбы поднимут туристическую привлекательность мест, где они находятся, поскольку в них могут располагаться гостиницы, музеи и так далее", - сказал он, добавив, что Минкультуры уже направило в Минфин финансово-экономическое обоснование и ожидает ответа.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается законопроект по установлению льготной арендной платы для владельцев исторических усадеб. Он предполагает проведение повышающего аукциона на установление процента арендной платы после восстановления памятника.