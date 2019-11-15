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15.11.19 14:50

Ульяновская область планирует пятилетнюю программу развития ЖКХ за 6,4 млрд рублей

© РИА Новости. Владимир Федоренко
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Ульяновской области одобрило пятилетнюю госпрограмму развития ЖКХ с объемом бюджетного финансирования 6,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

На реализацию мероприятий программы планируется направить 2,7 млрд рублей средств областного бюджета и 3,7 млрд рублей - в виде субсидий федерального бюджета, уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе.

"Государственная программа развития ЖКХ Ульяновской области включает в себя реализацию важнейших для нас федеральных проектов "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" национального проекта "Экология"<. . . >. Главная их цель - обеспечить население Ульяновской области качественной питьевой водой и повысить качество воды в Волге за счет снижения к 2024 году в три раза объёма отводимых загрязнённых стоков. На ближайшие пять лет это для нас приоритетное направление работы в сфере водоснабжения и водоотведения", - цитирует пресс-служба главу региона Сергея Морозова.

В рамках реализации нацпроекта "Экология", в частности, планируется построить и реконструировать очистные сооружения в Ульяновске, Новоульяновске и Димитровграде; реконструировать Архангельский грунтовый водозабор в Чердаклинском районе и построить от него водовод до поселка Октябрьский, а также реконструировать станцию водоподготовки в рабочем поселке Новая Майна, говорится в сообщении.

Ключевыми направлениями госпрограммы развития ЖКХ, помимо нацпроекта "Экология", являются также "Газификация населённых пунктов", "Содействие муниципальным образованиям в подготовке и прохождении отопительных периодов", "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".

Так, госпрограмма включает ремонт и реконструкцию 44 объектов водоснабжения и водоотведения, строительство и ввод в эксплуатацию 115,23 км внутрипоселковых газораспределительных сетей, обеспечение жителей негазифицированных населенных пунктов баллонным газом по государственным ценам. Также планируется модернизация 40 теплоисточников для объектов соцсферы и жилищного фонда, обучение 289 человек по профильной специальности и трудоустройство их в организации ЖКХ Ульяновской области, сообщает пресс-служба.

Одобренный правительством проект госпрограммы развития ЖКХ будет направлен на утверждение в Законодательное собрание Ульяновской области.

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