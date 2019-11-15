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15.11.19 14:51

Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" откроется 30 ноября

© РИА Новости. Павел Львов
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Открытие 50-го горнолыжного сезона на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии пройдет 30 ноября, в честь юбилея запланирована праздничная программа, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе "Курортов Северного Кавказа" (КСК).

"Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии готовится открыть горнолыжный сезон. Если позволит погода, то уже 30 ноября любители зимних видов спорта смогут отметить 50-летний юбилей курорта", - рассказали в компании.

Как отметили в пресс-службе, первая декада ноября выдалась непривычно теплой, поэтому на "Эльбрусе" не работала система искусственного оснежения. Если к концу месяца не будет устойчивых морозов, дата открытия сезона будет перенесена.

В компании сообщили, что в день открытия канатная дорога будет работать бесплатно с 11:00 до 17:00. Кроме того, в праздничной программе запланированы открытые любительские соревнования по спуску на горных лыжах и сноубордах, а также массовый карнавальный заезд в костюмах в стиле ретро. "Гость с самым лучшим костюмом получит именной ски-пасс на весь сезон, а участники соревнований - призы и подарки", - добавили в АО "КСК".

Туристы на странице курорта в Instagram обсуждают варианты костюмов для юбилейного заезда и надеются, что к концу ноября на Эльбрусе выпадет много снега. "Это грандиозно! Побольше бы снега выпало к открытию, а лучше заранее", - пишет один из подписчиков. "Ура! Скоро-скоро и мы там будем!", - делятся они эмоциями.

Праздник начнется в 11:00 и завершится традиционным фейерверком на поляне Азау.

Горнолыжный курорт располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье", он насчитывает более 12 км трасс различной сложности. Сезон катания на курорте продолжается почти полгода - с ноября до начала мая.

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