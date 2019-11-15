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15.11.19 15:38
Сегежский ЦБК проверяют после желтого снегопада и массовой гибели птиц
Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, в пятницу утром прошло экстренное совещание под руководством заместителя главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами, на котором присутствовали все ответственные за решение проблемы лица.
"Внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности района состоялось сегодня и в Сегеже. На нем определены дальнейшие мероприятия для решения проблемы и назначены ответственные", - говорится в сообщении.
В настоящее время на Сегежском ЦБК лаборатория проводит проверки комбината и определяется уровень вредного воздействия на окружающую среду.
"Кроме того, по информации управления Роспотребнадзора по Карелии, проверка на ЦБК проходит уже в течение месяца, а в данной ситуации действия активизировались", - добавили в пресс-службе.
По информации местных СМИ, в понедельник жители Сегежи сообщили в соцсетях, что город на несколько часов погрузился в густой зловонный туман. "Улицы, машины и прохожих засыпало какой-то желтой дрянью, дышать стало нечем", - писали очевидцы.
Жители Сегежи также писали о массовой гибели птиц и нетипичном цвете снега.
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