Сегежский ЦБК проверяют после желтого снегопада и массовой гибели птиц

15.11.19 15:38

© РИА Новости. Александр Лыскин

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Органы власти и предприятия Карелии работают над нормализацией ситуации в городе Сегеже, где, по данным очевидцев, выпал желтый снег и массово гибнут птицы.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, в пятницу утром прошло экстренное совещание под руководством заместителя главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами, на котором присутствовали все ответственные за решение проблемы лица.

"Внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности района состоялось сегодня и в Сегеже. На нем определены дальнейшие мероприятия для решения проблемы и назначены ответственные", - говорится в сообщении.

В настоящее время на Сегежском ЦБК лаборатория проводит проверки комбината и определяется уровень вредного воздействия на окружающую среду.

"Кроме того, по информации управления Роспотребнадзора по Карелии, проверка на ЦБК проходит уже в течение месяца, а в данной ситуации действия активизировались", - добавили в пресс-службе.

По информации местных СМИ, в понедельник жители Сегежи сообщили в соцсетях, что город на несколько часов погрузился в густой зловонный туман. "Улицы, машины и прохожих засыпало какой-то желтой дрянью, дышать стало нечем", - писали очевидцы.

Жители Сегежи также писали о массовой гибели птиц и нетипичном цвете снега.