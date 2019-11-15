Сборы по страхованию жизни в РФ за 3 года могут вырасти до 219 млрд рублей

15.11.19 15:45

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Совокупный объем премий российских страховщиков по накопительному страхованию жизни (НСЖ) в 2022 году, по прогнозам, сможет достигнуть 219 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор СК "Ингосстрах-жизнь" Владимир Черников. В 2019 году сборы, как ожидается, составят около 100 млрд рублей.

"За 9 месяцев виден тренд корректировки ИСЖ (инвестиционное страхование жизни - прим. ИФ), при этом значительно демонстрирует рост НСЖ, доля выросла с 14% за 9 месяцев прошлого года до 24% за аналогичный период в этом году. Главное то, что тренд по развитию НСЖ и по итогам 6 месяцев, и 9 месяцев продолжает демонстрировать прирост около 55-65%, при этом у нас есть потенциал, куда двигаться", - сказал Черников.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сборы всех российских страховщиков жизни по НСЖ в январе-сентябре 2019 года составили 74,6 млрд рублей (+54%), по ИСЖ - 139,9 млрд рублей (-32%), по кредитным видам страхования - 72,2 млрд рублей (+7%), по прочим видам - 21,3 млрд рублей (+6%).

"Если с инвестиционными видами смотреть, то дюрация портфеля удлинняется, и значимость страхования жизни как инвестиционного ресурса растет по совокупности накопительного и инвестиционного страхования жизни", - сообщил журналистам вице-президент ВСС Максим Данилов.

По итогам 9 месяцев 2019 года среди всех страховщиков жизни совокупные сборы выросли лишь у СК "СОГАЗ-жизнь" (+34,1%), "Сосьете Женераль страхование жизни" (+8,9%), "Росгосстрах жизнь" (+61,9%), "СИВ лайф" (+46,2%), "РСХБ - страхование жизни" (+110,1%), "ППФ страхование жизни" (+10,3%), "Югория-жизнь" (+54,2%), "Колымская" (+8,6%).