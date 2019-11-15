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15.11.19 16:06

Глава Кабардино-Балкарии сформировал республиканское правительство

© РИА Новости. Алексей Никольский
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Указы о назначении одиннадцати членов правительства Кабардино-Балкарии подписал глава республики Казбек Коков, сообщается на его официальном сайте в пятницу.

Первыми заместителями председателя правительства КБР назначены и ранее занимавшие эти должности Сергей Говоров и Мурат Керефов.

В предыдущем составе правительства Говоров был одновременно и министром сельского хозяйства.

Вице-премьерами стали Марат Хубиев - бывший министр здравоохранения КБР, и Муаед Кунижев - до этого назначения помощник министра РФ по делам Северного Кавказа.

Вновь назначены на прежние должности министр труда и социальной защиты Алим Асанов и министр природных ресурсов и экологии Ильяс Шаваев.

Только что образованное министерство цифрового развития республики возглавил Ислам Ашхотов, ранее заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития КБР - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры этого министерства.

Министром транспорта и дорожного хозяйства назначен Аслан Дышеков, в 2012-2013 годах занимавший должность министра транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР.

Министром здравоохранения стал Рустам Калибатов, прежде главный врач Городской клинической больницы N1 Нальчика.

Министерство сельского хозяйства КБР возглавил Хасан Сижажев, ранее директор ФГБУ "Нальчикское государственное опытное охотничье хозяйство".

Пост министра земельных и имущественных отношений занял Аслан Тохов, до этого заместитель главы администрации Нальчика - руководитель департамента финансов.

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