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15.11.19 16:27
Лес горит на Кубани на площади более 70 га
"В крае действует шесть пожаров на площади 74,3 га. Пять из них локализованы. Нелокализованным остается возгорание в Небугском участковом лесничестве Туапсинского лесничества на площади 12,5 га", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он также уточнил, что с огнем борются и в Сочинском национальном парке, территория которого не входит в зону ответственности региональных властей.
По данным МЧС, лесной пожар в Сочи действует с четверга. Для его тушения активно применяется авиация.
"Удалось прекратить распространения пожара в сторону населенного пункта Наджига", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.
Ранее сообщалось, что в связи с установившейся сухой погодой, увеличением на территории Краснодарского края возгораний сухой растительности, а также в целях предупреждения пожаров в регионе введен особый противопожарный режим.
Лесные пожары действуют на Кубани с начала ноября. В отдельные дни их площадь достигала 105 га.
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