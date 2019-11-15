Лес горит на Кубани на площади более 70 га

15.11.19 16:27

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Лесные пожары в Краснодарском крае в пятницу тушат на площади более 70 га, лес загорелся также на территории Сочинского национального парка, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе министерства природных ресурсов региона.

"В крае действует шесть пожаров на площади 74,3 га. Пять из них локализованы. Нелокализованным остается возгорание в Небугском участковом лесничестве Туапсинского лесничества на площади 12,5 га", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также уточнил, что с огнем борются и в Сочинском национальном парке, территория которого не входит в зону ответственности региональных властей.

По данным МЧС, лесной пожар в Сочи действует с четверга. Для его тушения активно применяется авиация.

"Удалось прекратить распространения пожара в сторону населенного пункта Наджига", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

Ранее сообщалось, что в связи с установившейся сухой погодой, увеличением на территории Краснодарского края возгораний сухой растительности, а также в целях предупреждения пожаров в регионе введен особый противопожарный режим.

Лесные пожары действуют на Кубани с начала ноября. В отдельные дни их площадь достигала 105 га.