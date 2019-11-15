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15.11.19 16:39
Двое помилованных в Литве граждан РФ вернулись на родину
"Двое литовских граждан, Евгениюс Матайтис и Аристидас Тамошайтис, успешно возвращены в Литву и на пути к своим семьям. Одновременно с гражданами Литвы, норвежский подданный Фруде Берг был сегодня возвращен и передан посольству Норвегии в Литве. Одновременно с этим двое российских граждан были переданы Российской Федерации", - говорится в сообщении, распространенном офисом президента.
В сообщении отмечается, что обмен состоялся в пятницу на российско-литовской границе.
Как сообщалось, в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
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