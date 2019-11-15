Около 44 тыс. жителей Саратова остались без тепла из-за коммунальных аварий

15.11.19 17:20

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Энергетики ликвидируют два повреждения на теплотрассах в Октябрьском и Заводском районах Саратова, оставившие без тепла жителей порядка 120 домов разной этажности, сообщается на сайте ГУ МЧС региона в пятницу.

"В связи с ремонтными работами на теплотрассе по адресу: Саратов, улица Астраханская/ улица 2-ая Садовая прекращена подача центрального отопления (...) в 56 жилых дома разной этажности с населением 25 тыс. 650 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с проводением работ на теплотрассе d-70 мм на улице Орджоникидзе, 11 прекращена подача тепла в 63 жилых дома разной этажности с населением 18 тыс. 307 человек, отмечается в пресс-релизе.

Всего под отключение попало 43 тыс. 957 человек и семь социальных объектов.

Ремонтные работы планируется завершить до 23:00 пятницы.

Температура воздуха в Саратове составляет около 2-4 градусов тепла.