Еще одного лебедя спасли из замерзающего водоема под Тюменью

18.11.19 14:19

© РИА Новости. Максим Блинов

18 ноября. Interfax-Russia.ru - Жители села Перевалово, расположенного под Тюменью, в минувшие выходные спасли из замерзающего карьера молодого лебедя, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Это лебеденок-кликун, который по каким-то причинам не смог улететь со своими сородичами на зимовку", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, чтобы поймать птицу, добровольцам пришлось сделать в водоеме прорубь, а затем из него сетями вытащить лебедя.

Собеседник агентства также добавил, что до весны птица будут жить в зоопитомнике "Лукоморье".

В свою очередь в зоопитомнике агентству сообщили, что лебеденок будет зимовать вместе с другим лебедем, которого несколько дней назад спасли из этого же водоема.

Ранее сообщалось, что 10 ноября из Переваловского карьера сотрудники МЧС и добровольцы спасли раненого лебедя.