Украине переданы три корабля, задержанные год назад в Керченском проливе

18.11.19 14:06

© РИА Новости. Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

18 ноября. Interfax-Russia.ru - Передача Украине трех задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года кораблей стала возможной благодаря тому, что российские правоохранительные органы завершили с ними необходимые следственные действия, сообщили в МИД РФ.

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами", - говорится в сообщении МИД, распространенном в понедельник.

"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей, и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", - сказали в МИД РФ.

На Смоленской площади заявили, что действия киевских властей, "отдавших приказ своим военнослужащим об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 года, являются преступлением не только против суверенитета РФ, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений".

"Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права", - сказали в министерстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что нет никакой связи между решением Международного трибунала и передачей Россией Украине трех задержанных в Керченском проливе кораблей.

"Это никак не связано с Международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может", - сказал Песков в понедельник журналистам.

По его словам, "на этих (украинских) кораблях было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации, и, соответственно, этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности".

Песков порекомендовал за комментариями, связанными с процессом передачи Россией Украине задержанных российскими пограничниками 25 ноября 2018 года буксира "Яны Капу", а также малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Брянск", обращаться в ФСБ России.

Накануне пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщила "Интерфаксу", что буксир и два украинских катера буксируются из порта в Керчи на востоке Крыма к согласованному месту передачи украинской стороне. В ведомстве воздержались от подробностей, касающихся процедуры передачи.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По оценке властей Украины, Россия, задержав корабли, нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с требованием принять меры в отношении РФ, освободить украинских моряков и суда. Трибунал 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные суда.

Позиция МИД РФ заключается в том, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами моряков вернули на Украину. Глава МИД Украины Вадим Пристайко 4 ноября заявил, что Киев направил ноту России с требованием указать координаты и время, когда украинская сторона может забрать свои корабли.