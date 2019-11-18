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18.11.19 14:17

Кремль не вмешивается в управление "Яндекса", но следит за решениями компании, заявил Песков

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
18 ноября. Interfax-Russia.ru - Создание "Фонда общественных интересов" в структуре управления "Яндекса" не согласовано с Кремлем, однако в администрации президента следят за этими процессами, поскольку компания находится в зоне особого внимания государства, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни о каком согласовании с Кремлем речи идти не может... Это корпоративные дела, здесь не требуется никакого согласования с Кремлем", - сказал Песков.

Вместе с тем он отметил, что в Кремле "с большим вниманием следят за этими решениями, поскольку компания ("Яндекс") является системообразующей в своей отрасли и чрезвычайно важна с точки зрения нашего инновационного будущего и развития нашей экономики".

Отвечая на вопрос, связано ли создание "Фонда общественных интересов" в структуре корпоративного управления "Яндекса" с законопроектом об ограничении иностранного участия в значимых информресурсах, Песков сказал: "Я не вижу прямой связи с этим законопроектом. Это одна субстанция, но в данном случае вызывает удовлетворение признание руководством "Яндекса" того, что компания уже достаточно большая, чтобы нести особую ответственность, понимать, что ее деятельность находится в поле особого внимания государства".

"Поэтому мы внимательно следим за этими процессами, не имеем никакого права в них вмешиваться", - отметил Песков.

"Что касается законопроекта (об ограничении иностранного участия в значимых интернет-ресурсах), то, вы знаете, что его прохождение комментировал президент РФ (Владимир Путин), выступая на пресс-конференции (по итогам БРИКС). Позиция простая: здесь должна быть найдена золотая середина между интересами государства в плане обеспечения его безопасности в разных отраслях экономики, которые все больше и больше врастают в цифровую среду, а также интересами развития компании, которые никоим образом не должны ограничиваться", - сказал Песков.

По его словам, "для них должны быть созданы условия для конкурентного нормального развития".

На вопрос, может ли применяться предложенная "Яндексом" схема в других IT-компаниях, Песков сказал: "Я только что говорил, что мы не имеем права в это вмешиваться. Самим компаниям решать, какую корпоративную модель управления им применять".

Совет директоров "Яндекса" в понедельник представил новую схему корпоративного управления, главным нововведением которой станет создание некоммерческого "Фонда общественных интересов" и передача ему "золотой акции" "Яндекса" от Сбербанка (MOEX: SBER), говорится в сообщении интернет-компании.

Сейчас "золотая акция" может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора. В перспективе права по ней будут расширены.

Как указано в сообщении "Яндекса", фонд сможет выдвинуть двух представителей в совет директоров "Яндекса" (сейчас в совет директоров входит 10 человек, он будет расширен до 12 - ИФ), участвовать в согласовании: сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, передачи существенной интеллектуальной собственности, изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, а также возможных партнерств компании с правительствами других стран.

При этом фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса", подчеркивается в сообщении.

Управлять фондом будет его совет директоров, куда войдет 11 человек: представители ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, три независимых директора из РСПП, Школы управления "Сколково" и Фонда поддержки 57-й школы, а также глава группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож, управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян и гендиректор "Яндекса" в РФ Елена Бунина.

Собрание акционеров "Яндекса", на котором будет одобрено введение этого фонда в корпоративную структуру "Яндекса", запланировано на 20 декабря. За день до этого правление Сбербанка рассмотрит передачу "золотой акции" обратно в "Яндекс".

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