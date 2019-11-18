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18.11.19 14:47
Медведев: создание нацпарка в Челябинской области послужит развитию экотуризма
"Еще один документ, который я подписал, касается создания национального парка "Зигальга" в Челябинской области, здесь работа велась в рамках национального проекта "Экология". Этот парк "Зигальга" расположен между Южно-Уральским заповедником и национальным парком "Зюраткуль", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
Он подчеркнул, что будет создана единая охраняемая территория в горных массивах на площади 45,5 тыс. га. "Здесь уникальные лесные и природные комплексы, многие растения и животные занесены в "Красную книгу", - сказал премьер.
Глава правительства подчеркнул, что эти территории всегда привлекали туристов, а теперь появятся дополнительные возможности для развития экологического туризма.
В свою очередь вице-премьер Алексей Гордеев напомнил, что в рамках национального проекта "Экология" реализуется федеральный проект по сохранению биологического разнообразия и развития экологического туризма, которым предусмотрено создание в течение шести лет 24 новых особо охраняемых природных территорий.
Он отметил, что "Зигальга" стал первым таким национальным парком, созданным в текущем году в рамках национального проекта "Экология".
"До конца года предстоит нам еще представить документы, чтобы решением правительства были созданы еще два новых национальных парка", - сказал Гордеев, заметив, что речь идет о создании национального парка в Республике Коми и в Амурской области.
Вместе с тем вице-премьер признал, "что идут процессы согласования сложно, в этом задействованы многие федеральные структуры, региональные организации. Но держу на личном контроле, буду вам докладывать".
Медведев заметил, что необходимо предпринять все действия, чтобы решения были реализованы.
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