Москалькова одобрила планы работы Бутиной в международном комитете Госдумы

18.11.19 14:52

© РИА Новости. Илья Питалев

18 октября. Interfax-Russia.ru - Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина получила предложение работать в комитете Госдумы по международным делам, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Мне стало известно, что вам поступило предложение от (председателя международного комитета Госдумы) Леонида Эдуардовича Слуцкого прийти работать в Госдуму, в комитет вместе с ним", - сказала Москалькова в понедельник на встрече с Бутиной.

Она отметила, что знает Слуцкого "многие годы, думаю, это очень хорошее, интересное предложение и с точки зрения собственного профессионального опыта, и с профессиональной позиции". "Он удивительно энергичный, интересный, профессиональный человек. Уверена, сможете найти с ним новые интересные формы работы", - сказала Москалькова.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 г., Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

26 апреля 2019 года американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом Бутиной были зачтены девять месяцев, проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Осенью Бутина была депортирована из США после отбытия тюремного срока. После депортации она не может в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.