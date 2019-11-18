Владелец затонувшего в Крыму катера признал вину в гибели пассажира

18.11.19 15:05

Фото с сайта СУ СКР по Республике Крым и г. Севастополь

18 ноября. Interfax-Russia.ru - Передано в суд уголовное дело в отношении владельца прогулочного катера "Камелот", который затонул в сентябре около южного побережья Крыма, сообщается в понедельник на сайте СУ СКР по Республике Крым и г. Севастополь.

"Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, 5 сентября владелец "Камелота" выдвинулся от поселка Новый Свет в направлении Коктебеля с 13 туристами на борту. При этом он не проинструктировал пассажиров о мерах безопасности и "не обеспечил их нахождение в застегнутых спасательных жилетах".

Судно попало в шторм и затонуло на расстоянии 150 м от берега, а пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море. 12 пассажиров и один член экипажа были спасены силами МЧС. Одна туристка 59 лет пропала, ее тело нашли спустя сутки.

Уголовное дело расследовалось по ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека). Владелец судна находится под стражей.

Ранее источник агентства "Интерфакс-Юг" сообщал, что владельцем и судоводителем "Камелота" является житель Судака, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Предположительно, он также владеет так называемой "пиратской" шхуной "Виктория", на которую катерами возят туристов.