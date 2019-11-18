Депутат Горелкин отзывает свой законопроект о значимых интернет-ресурсах

18.11.19 15:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутат Госдумы Антон Горелкин отзывает разработанный им законопроект о значимых интернет ресурсах после сообщений о создании в структуре корпоративного управления "Яндекса" некоммерческого "Фонда общественных интересов".

"В течение последнего месяца удалось ознакомиться с отзывами, которых довольно много поступало в комитет (Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи - ИФ). Эксперты и бизнес сгенерировали живые и проработанные идеи, которые я уже решил инсталлировать в законопроект", - сказал Горелкин "Интерфаксу" в понедельник.

В связи с этим он выделил два варианта. "Такую работу, конечно, можно проделать ко второму чтению, но с учетом, что нет срочности, я решил воспользоваться механизмом отзыва инициативы на доработку в соответствие с регламентом. Планирую это сделать в ближайшее время", - сказал Горелкин.

Он напомнил, что "в публичном пространстве до этого в основном обсуждали два радикальных сценария: что "Яндекс" хлопнет дверью и уйдет из России, или что его купит какая-нибудь из госкорпораций".

"Но я также тысячу раз говорил, что мой законопроект не про "Яндекс". Не то пальто совершенно! Законопроект нацелен на защиту нашего цифрового суверенитета. Поэтому я продолжу работать над ним, с учетом положительного правительственного отзыва (ограничение для иностранного владения в 49%)", - поясняет свою позицию депутат в своем телеграм-канале.

Он считает важным, "чтобы консенсус был не только у госорганов, которые с учетом отзыва правительства поддержали законопроект. Не менее важно, чтобы консенсус был и с индустрией".

"Я считаю свой законопроект необходимым в современной динамике развития цифровой экономики, и уверен - после доработки он будет принят", - отметил Горелкин.

Вместе с тем депутат сообщил, что "приятно удивлен решению Яндекса создать Фонд общественных интересов".

"В хорошем смысле неожиданная инициатива. Рад, что компания стремится участвовать в создании новых для себя принципов существования на российском рынке, с учетом, как говорится, последних трендов. Детали еще предстоит изучить, но в целом подход интересный", - пишет Горелкин.

Он также охарактеризовал это как "очень элегантное решение". "А как сказали бы заокеанские партнеры Яндекса, win-win - выигрывают все стороны. У компании остаются все права собственности, в том числе интеллектуальной. Сохраняется операционная независимость и инвестиционная привлекательность. Полностью учтен общественный интерес: безопасность передачи и хранения персональных данных наших граждан. Ну, и риск сценария, когда Яндекс купит какой-нибудь условный Гугл - сведен к нулю", - отметил депутат.

Также, по мнению Горелкина, хороша идея Яндекса в том, что в Совет войдут ведущие университеты страны.

"С учетом стремления Яндекса развивать российскую образовательную сферу, это может закончиться появлением, наконец, нашей отечественной версии Кремниевой долины", - считает Горелкин.

Совет директоров "Яндекса" в понедельник представил новую схему корпоративного управления, главным нововведением которой станет создание некоммерческого "Фонда общественных интересов" и передача ему "золотой акции" "Яндекса" от ПАО Сбербанк, говорится в сообщении интернет-компании.

Сейчас "золотая акция" может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора. В перспективе права по ней будут расширены.

Как указано в сообщении "Яндекса", фонд сможет выдвинуть двух представителей в совет директоров "Яндекса" (сейчас в совет директоров входит 10 человек, он будет расширен до 12 - ИФ), участвовать в согласовании: сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, передачи существенной интеллектуальной собственности, изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, а также возможных партнерств компании с правительствами других стран.

При этом фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса", подчеркивается в сообщении.

Управлять фондом будет его совет директоров, куда войдет 11 человек: представители ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, три независимых директора из РСПП, Школы управления "Сколково" и Фонда поддержки 57-й школы, а также глава группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож, управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян и гендиректор "Яндекса" в РФ Елена Бунина.

Собрание акционеров "Яндекса", на котором будет одобрено введение этого фонда в корпоративную структуру "Яндекса", запланировано на 20 декабря. За день до этого правление Сбербанка рассмотрит передачу "золотой акции" обратно в "Яндекс".

Давление на "Яндекс" усилилось после внесения в Госдуму законопроекта депутата Горелкина об ограничении ин6остранного участия в значимых интернет-ресурсах. Основным владельцем такого ресурса, согласно инициативе, должно выступать российское юрлицо или гражданин РФ, а долю иностранного участия предлагается ограничить до 20% голосующих акций.

Позже правительство в своем отзыве на законопроект Горелкина рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах на уровне менее 50% голосующих акций.

Российское ООО "Яндекс" принадлежит голландской группе Yandex N.V. Согласно ее годовому отчету, Аркадию Воложу принадлежит 10,01% капитала и 48,41% голосов компании. Еще 3,84% капитала и 6,36% голосов - у сотрудника "Яндекса" Владимира Иванова, 5,65% капитала и 2,76% голосов - у фонда Oppenheimer Funds, 4,82% капитала и 2,35% голосов - у Harding Loevner LP, 4,58% капитала и 2,24% голосов - у Wellington Management Group. Таким образом, свыше 30% голосов могут принадлежать широкому кругу лиц, включая иностранцев. Акции Yandex N.V торгуются на бирже Nasdaq.