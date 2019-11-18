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18.11.19 16:08
РЖД назначают дополнительные "Ласточки" из Петербурга в Карелию на новогодние праздники
В частности, 2-7 января 2020 года из Петербурга поезд будет отправляться в 8.00 мск и прибывать в "Рускеалу" в 12.45 мск. В обратном направлении "Ласточка" будет отправляться в 18.50 мск с прибытием в Петербург в 23.55 мск.
На направлении из Петербурга поезд будет делать остановки на станциях Сосново, Приозерск, Кузнечное и Сортавала, в обратном направлении остановки в Сортавале не будет.
Также пассажиры смогут воспользоваться услугами ретропоезда на паровозной тяге "Рускеальский экспресс", курсирующего по маршруту Сортавала-"Рускеала" отправлением из Сортавалы в 10.40 мск, из "Рускеалы" - в 17.30 мск.
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