РЖД назначают дополнительные "Ласточки" из Петербурга в Карелию на новогодние праздники

18.11.19 16:08

© РИА Новости. Екатерина Штукина

18 ноября. Interfax-Russia.ru - РЖД назначают дополнительные "Ласточки" из Петербурга в горный парк "Рускеала" (Карелия) на новогодние праздники, сообщает пресс-служба монополии.

В частности, 2-7 января 2020 года из Петербурга поезд будет отправляться в 8.00 мск и прибывать в "Рускеалу" в 12.45 мск. В обратном направлении "Ласточка" будет отправляться в 18.50 мск с прибытием в Петербург в 23.55 мск.

На направлении из Петербурга поезд будет делать остановки на станциях Сосново, Приозерск, Кузнечное и Сортавала, в обратном направлении остановки в Сортавале не будет.

Также пассажиры смогут воспользоваться услугами ретропоезда на паровозной тяге "Рускеальский экспресс", курсирующего по маршруту Сортавала-"Рускеала" отправлением из Сортавалы в 10.40 мск, из "Рускеалы" - в 17.30 мск.