Депутат Госдумы Герасименко лишен водительских прав на полтора года из-за ДТП с мотоциклистом

18.11.19 16:48

© РИА Новости. Андрей Старостин

18 ноября. Interfax-Russia.ru - Гагаринский суд Москвы признал депутата Госдумы Николая Герасименко виновным в совершении дорожно-транспортного правонарушения, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

"Герасименко признан виновным по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Ему назначено административное наказание в виде лишения управления транспортным средством на срок один год и шесть месяцев", - сказала представитель суда.

Ранее Госдума дала согласие на снятие с Герасименко депутатской неприкосновенности.

В конце июня депутат Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве.

"В меня врезался сбоку мотоциклист, когда я сворачивал на главную дорогу. Была вызвана скорая помощь. Его отправили в больницу, в Первую городскую. Там его осмотрели. После он оттуда ушел, отказавшись от лечения", - сказал 24 июня Герасименко "Интерфаксу".

По словам депутата, он "был более трех часов на месте ДТП". "ДТП долго оформляется. Там было несколько машин, свидетели", - рассказал депутат.

В столичной Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП, не уточнив подробности аварии.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 23 июня на Ленинском проспекте автомобиль Lexus столкнулся с мотоциклом КТМ. "Водитель мотоцикла получил травмы и на машине "скорой" был направлен в больницу", - сказал собеседник агентства.