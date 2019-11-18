Независимые энергоцентры планирует создать Краснодарский край для реализации крупных инвестпроектов

18.11.19 17:15

© РИА Новости. Виталий Белоусов

18 ноября. Interfax-Russia.ru - Независимые энергоцентры будут созданы в Краснодарском крае для реализации крупных инвестиционных проектов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в понедельник в Краснодаре.

Это позволит решить вопрос дефицита ресурсов и высокой стоимости подключения к сетям, отметил Кондратьев.

В настоящее время в Краснодарском крае реализуется 634 проекта общей стоимостью 1,6 трлн рублей. Сроки завершения отдельных крупных соглашений затягиваются из-за проблем с подключением к коммуникациям.

"Инвесторы слышат, что где-то нет лимитов, или подключение к сетям настолько дорогое, что себестоимость проекта начинает зашкаливать. В таком случае нужно идти по пути независимой генерации, создавать новые энергоцентры", - сказал Кондратьев.

Он привел в пример успешную реализацию проекта компания "Тандер", которая построила энергостанцию в Краснодаре и обеспечивает собственный индустриальный парк теплом и электричеством.

"Сформируйте список максимально значимых проектов для края, которые возможно реализовать с помощью такого механизма, регион готов в этом оказать поддержку бизнесу", - поручил глава региона своему заместителю Василию Швецу формирование списка.

По словам Кондратьева, перечень необходимо составить до конца текущего года, чтобы на инвестиционном форуме в Сочи уже подписать соответствующие соглашения с компаниями.

В то же время он подчеркнул, что эта работа не отменяет взаимодействия с энергоснабжающими организациями. Необходимо постоянно аккумулировать данные о свободных и загруженных сетях, проверять техусловия, корректировать инвестиционные программы монополий и муниципалитетов, отметил губернатор.