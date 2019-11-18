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18.11.19 17:30
Ледовые дворцы построят в двух городах Карачаево-Черкесии
"Ледовые дворцы впервые будут построены на территории республики. В частности, строительство ледового дворца на 200 мест стартует в 2020 году в городе Карачаевске. А в 2021 году начнется возведение ледового дворца на 1000 мест в городе Черкесске. Об этом сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в ходе прямого эфира с жителями региона", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы главы КЧР.
Он пояснил, что в республиканской столице ледовый комплекс станет частью спортивно-культурного ядра парка отдыха "Зеленый остров" рядом со стадионом "Нарт".
"В целом, в регионе идет масштабная работа по строительству и реконструкции всевозможных спортивных объектов. В частности, с 2011 года построено и введено в эксплуатацию более 60 спортобъектов, также более 30 малобюджетных спортивных сооружений шаговой доступности", - добавил собеседник агентства.
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