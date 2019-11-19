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19.11.19 06:15
Новый поезд соединит Сибирь и Дальний Восток в декабре
Речь идет о скором поезде N47/48 Омск - Владивосток, который отправится в первый рейс из Омска 8 декабря, а из Владивостока - 13 декабря.
Как отмечается, состав будет сформирован из вагонов трех типов: купе, СВ и плацкарт.
Между тем, как следует из данных "Яндекс Расписания", новый график движения пассажирских поездов, который вступит в силу с 8 декабря, предполагает объединение маршрутов ряда поездов в Сибири, а также отмену единственного поезда, связывающего Москву с Тындой (Байкало-Амурская магистраль, БАМ).
В настоящее время Тынду с Москвой связывают два поезда: N75 Нерюнгри - Москва и N91 Северобайкальск - Москва. Последний затрагивает лишь самую западную часть магистрали.
В новом расписании поезд N75 будет отменен, а вместо него будет курсировать поезд N375 Нерюнгри - Тайшет, к которому будут прицепляться беспересадочные вагоны до Москвы. Таким образом, расположенные на Байкало-Амурской магистрали многочисленные поселки к востоку от Северобайкальска (Новый Уоян, Северомуйск, Таксимо, Новая Чара, Хани, Олекма), включая Тынду, останутся без прямого пассажирского сообщения со столицей России.
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