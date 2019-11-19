Новый поезд соединит Сибирь и Дальний Восток в декабре

19.11.19 06:15

© РИА Новости. Владимир Астапкович

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустит новый поезд, который свяжет регионы Западной и Восточной Сибири с Дальним Востоком, сообщила пресс-служба ФПК.

Речь идет о скором поезде N47/48 Омск - Владивосток, который отправится в первый рейс из Омска 8 декабря, а из Владивостока - 13 декабря.

Как отмечается, состав будет сформирован из вагонов трех типов: купе, СВ и плацкарт.

Между тем, как следует из данных "Яндекс Расписания", новый график движения пассажирских поездов, который вступит в силу с 8 декабря, предполагает объединение маршрутов ряда поездов в Сибири, а также отмену единственного поезда, связывающего Москву с Тындой (Байкало-Амурская магистраль, БАМ).

В настоящее время Тынду с Москвой связывают два поезда: N75 Нерюнгри - Москва и N91 Северобайкальск - Москва. Последний затрагивает лишь самую западную часть магистрали.

В новом расписании поезд N75 будет отменен, а вместо него будет курсировать поезд N375 Нерюнгри - Тайшет, к которому будут прицепляться беспересадочные вагоны до Москвы. Таким образом, расположенные на Байкало-Амурской магистрали многочисленные поселки к востоку от Северобайкальска (Новый Уоян, Северомуйск, Таксимо, Новая Чара, Хани, Олекма), включая Тынду, останутся без прямого пассажирского сообщения со столицей России.