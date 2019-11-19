Субсидии перевозчикам для авиарейсов в ДФО проиндексируют на 30%

19.11.19 06:18

© РИА Новости. Михаил Мордасов

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ расширило перечень субсидируемых маршрутов авиапассажирских перевозок в регионы Дальнего Востока и обратно, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сейчас в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута, со следующего года их станет 176, что само по себе неплохо, то есть это означает, что транспортная доступность для дальневосточников будет выше", - заявил Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

"Кроме того, субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30%, это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне. Для таких пассажиров цена авиабилета останется на уровне прошлого года - 50% от стоимости коммерческого тарифа на место в эконом-классе", - сказал Медведев.

Программа субсидирования полетов в направлении ДФО, а также между регионами округа действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины - старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Список субсидируемых в 2019 г. маршрутов был утвержден Росавиацией в декабре прошлого года: первоначально в него вошли 90 маршрутов и около десяти авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", "Якутия", NordStar. Сначала на программу было выделено 2,9 млрд руб., но "Аэрофлот" вскоре сообщил, что распродал все льготные билеты. Позднее правительство согласилось выделить еще 2,5 млрд руб. субсидий.