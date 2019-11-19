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19.11.19 06:20

Арестован охранник колледжа в Приамурье, где студент устроил стрельбу

Фото "Интерфакс"
19 ноября. Interfax-Russia.ru - Охранник Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Олег Ермолов, пропустивший в учебное заведение вооруженного студента, по решению Благовещенского городского суда взят под стражу на два месяца, сообщил корреспондент "Интерфакс - Дальний Восток" из зала суда.

По решению суда Ермолов взят под стражу до 14 января 2020 года. В обоснование ходатайства следствие отметило, что охранник обвиняется в тяжком преступлении, дело находится на первоначальном этапе и опрошены не все свидетели. Следствие полагает, что обвиняемый может скрыться.

Прокуратура поддержала следствие в ходатайстве об аресте.

Адвокат передала судье заключение врача, в котором говорится о проблемах с сердцем у обвиняемого - у Ермолова был инфаркт.

"Я не считаю себя виновным, я сделал все по инструкции (...) Раньше меня судили по более тяжко статье и то был под подпиской о невыезде", - сказал Ермолов в суде.

Сотрудник частной охранной организации "Сириус-А" обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии СКР, сотрудник частной охранной организации, который заступил на пост охраны Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства 14 ноября, допустил в здание учебного заведения 19-летнего вооруженного учащегося.

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