Камчатская семья отсудила у медиков 6 млн руб. за инвалидность сына

19.11.19 06:25

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Семья из Петропавловска-Камчатского отсудила 6 млн рублей у трех медучреждений, по чьей вине их сын стал инвалидом, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

"В пользу истцов и пострадавшего ребенка с трех учреждений взыскана компенсация морального вреда в равных размерах на общую сумму 6 млн рублей. Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в декабре 2012 года, когда мальчику был один месяц, у него проявились "определенные симптомы", и родители обратились в Петропавловск-Камчатскую городскую поликлинику N1. Ребенок проходил назначенное педиатром лечение, но в первых числах января 2013 года состояние малыша ухудшилось. Участковый педиатр поликлиники рекомендовала родителям обратиться в Камчатскую краевую детскую больницу.

В этой больнице госпитализировать ребенка отказались и направили его в краевую детскую инфекционную больницу.

Той же ночью ребенка срочно перевезли назад в краевую детскую больницу, где у полуторамесячного малыша произошло кровоизлияние в головной мозг.

"В дальнейшем у ребенка развились отклонения в общем состоянии, возникли проблемы со зрением, задержка речевого и психического развития, многие другие серьезные проблемы со здоровьем", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ребенок стал инвалидом.

Камчатский краевой суд признал, что некачественную помощь ребенку оказали врачи всех трех медучреждений.