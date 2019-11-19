Военные начали очистку Шантарских островов от металлолома

19.11.19 06:27

© РИА Новости. Сергей Красноухов

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа в 2020 году собираются приступить к очистке острова Большой Шантар от старых металлических бочек, сообщает пресс-служба ВВО во вторник.

Планируется разрезать и спрессовать 55 тонн старых металлических конструкций. Работы предполагается начать в конце июня начале июля 2020 года.

"В текущем году на этом острове военные экологи ВВО спрессовали и подготовили к отправке более 1,7 тыс. единиц порожней бочкоторы общим весом около 55 тонн", - говорится в сообщении.

Вывоз 110 тонн металлолома за 2019-2020 годы с архипелага запланирован судном сторонней организации или кораблем ТОФ в будущем году, отмечает пресс-служба.