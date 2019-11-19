Доля социальных расходов в бюджете Магаданской области в 2020 г. увеличится почти до 60%

19.11.19 06:41

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Магаданской областной думы на заседании во вторник приняли в первом чтении бюджет региона на 2020 г. и плановый период до 2022 г., сообщает пресс-служба парламента области.

Согласно закону, в следующем году доходы и расходы бюджета утверждены в объеме 35,1 млрд рублей. План 2021 года - 35,6 млрд рублей, 2022 года - 35,5 млрд рублей.

По словам председателя думы Сергея Абрамова, бюджет Колымы на очередной финансовый год уже можно назвать "стимулирующим ", а не просто ""сметой расходов ".

Спикер отметил, что в 2020 г. прогнозируется рост собственных доходов территории, особенно - налога на прибыль организаций и НДПИ. Это позволяет увеличить расходы на социальную сферу, индексацию социальных пособий и расширение перечня мер государственной поддержки социально незащищенных слоев населения.

"Расходы на социальную сферу растут год от года, при этом увеличивается не только сумма, но и доля в общем объеме расходов. В 2019 году доля социальных расходов составит 50,7%, в 2020, по предварительным расчетам, - 57,7%. При этом на соцзащиту колымчан планируем направить больше на 2 миллиарда рублей - 20,2 млрд", -подчеркнул Абрамов.

Он добавил, что это не только индексация существующих выплат, но и появление новых мер поддержки. Так, в 2020 году семьи, в которых родится первый ребенок, будут получать увеличенную единовременную денежную выплату, средства на обустройство жилого помещения смогут получить все сироты, независимо от возраста. Детям Великой Отечественной войны впервые предоставят материальные выплаты из областного бюджета. Размер "детского бюджета " составит 18,6% от суммы общих расходов - это 6,5 млрд. рублей.