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19.11.19 07:16
Более 3,6 тыс. пострадавших от наводнения семей в Иркутской области приобрели новое жилье
"По данным на понедельник, оплачено 3 тыс. 625 сертификатов на 10,6 млрд рублей, в том числе 3 тыс. 41 сертификат на 8,82 млрд рублей из средств федерального бюджета, 584 сертификата на 1,86 млрд рублей из средств областного бюджета", - говорится в сообщении.
Всего принято 6 тыс. 658 заявлений на предоставление жилищного сертификата (без учета 354 заявлений на возврат).
Ранее сообщалось, что этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.
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