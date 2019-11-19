Более 3,6 тыс. пострадавших от наводнения семей в Иркутской области приобрели новое жилье

19.11.19 07:16

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти выдали 6 тыс. 369 жилищных сертификатов семьям, пострадавшим от масштабного летнего наводнения в Иркутской области, сообщило министерство социального развития, опеки и попечительства региона.

"По данным на понедельник, оплачено 3 тыс. 625 сертификатов на 10,6 млрд рублей, в том числе 3 тыс. 41 сертификат на 8,82 млрд рублей из средств федерального бюджета, 584 сертификата на 1,86 млрд рублей из средств областного бюджета", - говорится в сообщении.

Всего принято 6 тыс. 658 заявлений на предоставление жилищного сертификата (без учета 354 заявлений на возврат).

Ранее сообщалось, что этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.