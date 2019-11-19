Долю молодежи в госуправлении Новосибирской области могут довести до 30%

19.11.19 08:13

© РИА Новости. Антон Денисов

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Около 130 выпускников новосибирских вузов были приняты на работу в органы государственного и муниципального управления региона по итогам первого этапа проекта "#Кадры54: новые форматы взаимодействия", сообщила руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова.

"Проект "#Кадры54" направлен на поиск молодых талантливых людей, на привлечение их в органы государственной службы, государственного управления (...) 30% - мы к этому числу стремимся, прежде всего, на уровне государственного и муниципального управления. По итогам реализации проекта в этом году у нас таких ребят за три месяца пришло порядка 130 человек", - сказала она журналистам во вторник на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь".

Она напомнила, что проект, направленный на привлечение молодежи в органы государственного и муниципального управления, стартовал год назад по инициативе губернатора Андрея Травникова.

В рамках проекта проходили встречи студентов с членами правительства региона, руководителями органов исполнительной власти региона в формате диалога, на системной основе студентов приглашали на практику в органы госвласти и т.д.

Кроме того, чиновники по согласованию с вузами участвовали в работе государственных экзаменационных комиссий, в том числе в роли председателей, предлагали темы для квалификационных работ выпускников.

Также в рамках проекта планируется проведение "дней открытых дверей" в органах власти для студентов. Запланировано проведение деловых игр, квестов и тому подобных акций.