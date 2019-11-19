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19.11.19 08:26
Жителям Хабаровского края в 2020 году будут доступны льготные перелеты по 20 маршрутам
Согласно постановлению правительства РФ, которым расширен перечень городов для полетов по субсидируемым маршрутам, из Хабаровска льготные категории граждан смогут приобрести авиабилеты во Владивосток, в Геленджик, Екатеринбург, Жуковский, Иркутск, Кавалерово, Минеральные Воды, Москву, Нерюнгри, Новосибирск, Ноглики, Оху, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Тынду, Читу и Шахтерск. Из Комсомольска-на-Амуре предусмотрено два направления - на Владивосток и Москву.
Отмечается, что стоимость билетов в одну сторону варьируется от 1000 до 12 000 рублей, в зависимости от маршрута. О старте продаж будет сообщено дополнительно.
В пресс-службе напомнили, что билеты по специальному тарифу могут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет, а также женщины и мужчины старше 55 лет и 60 лет соответственно, многодетные семьи. На полет по сниженной цене также имеют право инвалиды I группы и их сопровождающие.
Расчёт размера субсидии и предельного размера тарифа для новых маршрутов произведён на основании средних зарегистрированных тарифов экономического класса на перевозку по этим маршрутам. Принятые решения направлены на повышение доступности воздушных перевозок для населения и стимулирование авиаперевозчиков.
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