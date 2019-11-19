Жителям Хабаровского края в 2020 году будут доступны льготные перелеты по 20 маршрутам

19.11.19 08:26

© РИА Новости. Антон Вергун

19 ноября. Interfax-Russia.ru - В 2020 году жители Хабаровского края смогут по льготной цене купить авиабилеты по 20 маршрутам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно постановлению правительства РФ, которым расширен перечень городов для полетов по субсидируемым маршрутам, из Хабаровска льготные категории граждан смогут приобрести авиабилеты во Владивосток, в Геленджик, Екатеринбург, Жуковский, Иркутск, Кавалерово, Минеральные Воды, Москву, Нерюнгри, Новосибирск, Ноглики, Оху, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Тынду, Читу и Шахтерск. Из Комсомольска-на-Амуре предусмотрено два направления - на Владивосток и Москву.

Отмечается, что стоимость билетов в одну сторону варьируется от 1000 до 12 000 рублей, в зависимости от маршрута. О старте продаж будет сообщено дополнительно.

В пресс-службе напомнили, что билеты по специальному тарифу могут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет, а также женщины и мужчины старше 55 лет и 60 лет соответственно, многодетные семьи. На полет по сниженной цене также имеют право инвалиды I группы и их сопровождающие.

Расчёт размера субсидии и предельного размера тарифа для новых маршрутов произведён на основании средних зарегистрированных тарифов экономического класса на перевозку по этим маршрутам. Принятые решения направлены на повышение доступности воздушных перевозок для населения и стимулирование авиаперевозчиков.