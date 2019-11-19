Липецкая область ищет подрядчика на строительство II очереди Восточного обхода за 1,7 млрд рублей

19.11.19 08:40

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Дорожное агентство Липецкой области объявило о проведении аукциона на выбор подрядчика для строительства второго и третьего этапов II очереди Восточного обхода промышленной зоны Липецка в Грязинском районе, сообщается на сайте госзакупок

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 млрд 708 млн 807 тыс. 220 рублей.

Заявки принимаются до 29 ноября. Торги назначены на эту же дату.

Согласно документации, подрядчику предстоит в рамках 2-го этапа построить 4,870 км дороги с двумя полосами шириной 3,75 МЕТРА каждая, расчетная скорость - 120 км/час. Кроме того победитель торгов в рамках 3-ей очереди должен будет построить двухполосную дорогу длиной 4,180 км, возвести транспортную развязку на пересечении с автомобильной дорогой Липецк- Грязи- Песковатка, а также мост через Матырское водохранилище диной почти 364,5 м.

Завершить работы необходимо до 1 ноября 2024 года.

По информации администрации Липецкой области, дорога "Восточный обход промышленной зоны города Липецка" была сдана в эксплуатацию в октябре 2013 года. Появление Восточного обхода позволило разгрузить трассы Липецк - Усмань и Липецк - Грязи с выводом транзитных транспортных потоков за пределы городской черты. Также трасса соединила областной центр и особую экономическую зону с административными центрами других областей, дала возможность выхода на важнейшие транспортные магистрали М-4 "Дон" и М-6 "Каспий".

После завершения строительства участка Восточного обхода, который соединит автодорогу Липецк- Грязи и трассу Р-119 Орел- Ливны- Елец- Липецк- Тамбов, будет образовано кольцевое движение вокруг Липецка.