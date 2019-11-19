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19.11.19 08:54
Саратовская область привлечет кредитные линии на 5 млрд рублей
Минфин Саратовской области в начале ноября объявил аукционы на право предоставления десяти двухлетних невозобновляемых кредитных линий с лимитом 500 млн рублей каждая под процентную ставку не выше 7,5% годовых.
Сбербанк стал единственным участником шести аукционов, с ним будут заключены контракты по стартовой цене.
Кроме того, Сбербанк стал победителем еще четырех аукционов, в которых помимо него принимал участие банк "Открытие". По трем лотам Сбербанк предложил процентную ставку в размере 6,7625% годовых, еще по одному - 6,825% годовых.
Как сообщалось, Минфин Саратовской области в связи со снижением Центробанком РФ ключевой ставки с 7% до 6,5% решил провести досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров со ставками 8% годовых. Объем государственного долга региона в результате не изменится и составит 47 957,7 млн рублей.
Бюджет Саратовской области на 2019 год с учетом изменений утвержден с доходами 100 млрд рублей, расходами - 104,3 млрд рублей, дефицитом - 4,3 млрд рублей, или 4,1% расходов.
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