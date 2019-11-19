Школьники Тюмени, Ханты-Мансийска и Сургута не пошли в школу из-за мороза

19.11.19 09:36

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Во всех пяти городах Тюменской области из-за низкой температуры воздуха во вторник частично отменены занятия в школах.

В частности, из-за морозов в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске отменили занятия в начальных классах, сообщается во вторник на сайтах городских администраций.

Утром 19 ноября в городах региона было от 25 до 28 градусов ниже нуля.

Также в связи с низкой температурой воздуха частично отменены занятия в школах Ханты-Мансийска и Сургута, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Ханты-Мансийске отмечены занятия у учеников 1-9 классов, в Сургуте - у учеников 1-6 классов, занимающихся в первую смену.

На сайте окружного Гидрометцентра сообщается, что температура воздуха утром во вторник Ханты-Мансийске составляет минус 28 градусов, скорость ветра может достигать 7 м/c.

Как ранее сообщалось, в Ханты-Мансийском автономном округе, где уже установились 27-градусные морозы, в ночь на вторник ожидалось похолодание до минус 33, местами - до минус 39 градусов. Днем температура воздуха составит минус 22-27 градусов.