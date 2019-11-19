В Эрмитаже представят издание с произведениями Дали и Уорхола

19.11.19 08:58

© РИА Новости. Алексей Даничев

19 ноября. Interfax-Russia.ru - В Главном штабе во вторник открывается выставка, на которой будет представлена "Книга художника", сообщает пресс-служба Эрмитажа.

В 2017 году Марк Башмаков передал в Эрмитаж двадцать изданий, иллюстрированных крупнейшими мастерами XX века. Этот дар лег в основу экспозиции Кабинета книги художника - первой постоянной экспозиции шедевров livre d‘artiste.

Новый дар составлен по аналогии с предыдущим. Он включает двадцать книг, в совокупности представляющих золотой век livre d‘artiste и в то же время - широкую панораму искусства XX столетия.

В составе дара - произведения самых ярких мастеров ХХ столетия: Пьера Боннара, Рауля Дюфи, Жоржа Брака, Сальвадора Дали, Энди Уорхола и многих других.