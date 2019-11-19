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Дума Екатеринбурга изменила статус земли в сквере, где хотели строить храм

© РИА Новости. Павел Лисицын
19 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты думы Екатеринбурга на заседании во вторник изменили "религиозный" статус участка в сквере, где собирались строить храм святой Екатерины, на земли общего пользования.

"Решение принято", - сказал председатель гордумы Игорь Володин на заседании, трансляция которого велась на сайте думы.

Как сообщается на официальном портале администрации города, депутаты единогласно проголосовали за перевод территории сквера из категории земли религиозного назначения в категорию ТОП-1 - земли общего пользования.

На этом решении настаивал ряд депутатов гордумы и общественники. Избирком Екатеринбурга пять раз отказывал инициативной группе в их желании провести референдум по статусу участка в сквере. Причиной отказа избиркома были ошибки в представляемых документах.

Ранее этот участок из-за планируемой стройки получил статус земли религиозного назначения. Позднее местная епархия отказалась от планов строительства, но земля в "общее пользование" не вернулась.

Опрос по определению площадки для храма святой Екатерины состоялся 13 октября в Екатеринбурге после массовых протестов против его строительства в сквере на Октябрьской площади у драмтеатра. Участие в нем приняли 97 тыс. 472 человека. Явка составила 8,98% при необходимом минимуме в 1%.

Площадка бывшего приборостроительного завода в центре Екатеринбурга, которую поддержала епархия, по итогам опроса набрала 57,66% голосов. Второй участок - берег пруда за Макаровским мостом - набрал 39,49%.

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