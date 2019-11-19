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19.11.19 09:14
Поступления НДФЛ в бюджет Москвы за год выросли на 11%
"По сравнению с тем же периодом 2018 года они увеличились на 10,7 % (70 млрд рублей)", - сказал Ефимов сайту мэрии Москвы во вторник.
НДФЛ - первая по величине (39%) статья доходов городского бюджета, напомнил заммэра.
"Положительная динамика поступлений НДФЛ является следствием увеличения зарплат, а также роста штатной численности предприятий. За 8 месяцев 2019 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Москве выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что выше темпов инфляции", - пояснил Ефимов.
По его данным, среднесписочная численность занятых за год выросла на 1%.
Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов сообщил сайту мэрии, что из общего объема поступлений НДФЛ 91% (664,6 млрд рублей) приходится на налоги, перечисленные за граждан налоговыми агентами - организациями и индивидуальными предпринимателями.
По данным мэрии, за год число налоговых агентов в столице выросло на 11%.
Тихонов уточнил, что почти 7% (47,9 млрд рублей) составили поступления от предпринимателей, которые сами перечисляют за себя НДФЛ. Среди них индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, охранники.
На 5% выросли в Москве налоги с доходов, полученных от сдачи в аренду имущества и выигрыша в лотерею.
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