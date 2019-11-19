Поступления НДФЛ в бюджет Москвы за год выросли на 11%

19.11.19 09:14

© РИА Новости. Антон Денисов

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в столичный бюджет в январе-сентябре 2019 года достигли 727,8 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

"По сравнению с тем же периодом 2018 года они увеличились на 10,7 % (70 млрд рублей)", - сказал Ефимов сайту мэрии Москвы во вторник.

НДФЛ - первая по величине (39%) статья доходов городского бюджета, напомнил заммэра.

"Положительная динамика поступлений НДФЛ является следствием увеличения зарплат, а также роста штатной численности предприятий. За 8 месяцев 2019 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Москве выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что выше темпов инфляции", - пояснил Ефимов.

По его данным, среднесписочная численность занятых за год выросла на 1%.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов сообщил сайту мэрии, что из общего объема поступлений НДФЛ 91% (664,6 млрд рублей) приходится на налоги, перечисленные за граждан налоговыми агентами - организациями и индивидуальными предпринимателями.

По данным мэрии, за год число налоговых агентов в столице выросло на 11%.

Тихонов уточнил, что почти 7% (47,9 млрд рублей) составили поступления от предпринимателей, которые сами перечисляют за себя НДФЛ. Среди них индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, охранники.

На 5% выросли в Москве налоги с доходов, полученных от сдачи в аренду имущества и выигрыша в лотерею.