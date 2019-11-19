Строительство инфраструктуры для предприятий в арктической зоне поддержат госсубсидиями

19.11.19 09:19

© РИА Новости. Владимир Трефилов

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство по развития Дальнего Востока и Арктики предоставит в декабре на "арктическом" форуме концепцию развития региона с системой мер поддержки, сообщает пресс-служба Минвостокравития.

"В рамках IX Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" будет представлена система мер поддержки арктических инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, пакет законопроектов по поддержке экономической деятельности в арктической зоне на этой неделе будет окончательно внесен в правительство. Кроме того, готовится еще один ряд механизмов для отдельных проектов.

"Субсидию для строительства инфраструктуры для новых предприятий в Арктической зоне мы представим на форуме. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики уже начинает отбор первых проектов для предоставления длинных и дешевых денег для их реализации", - сказал Крутиков, которого цитирует пресс-служба министерства.

Также на форуме затронут тему развития Северного морского пути, концепция которого прописана совместно с госкорпорацией Росатом. Документ уже внесен в правительство.

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря.