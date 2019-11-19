Метели надвигаются на Сахалин

19.11.19 09:25

© РИА Новости. Владимир Песня

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Циклон, который пришел на Сахалин в ночь на вторник, продолжит свое влияние и в среду, ожидается усиление ветра и метели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

"20 ноября на территории Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Ногликского, Охинского, Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Углегорского, Томаринского, Холмского, Невельского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируются умеренные осадки, ночью местами сильный снег, метель, усиление ветра, на побережьях до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В Южно-Курильском и Курильском районах в среду ожидаются умеренные осадки, усиление ветра до 25-30 м/с.

Граждан просят не покидать населенные пункты до улучшения погоды.

Как сообщалось, паромная переправа между Сахалином и материковой частью РФ закрыта из-за шторма в море в ночь на вторник. Аэропорт Южно-Сахалинска и железная дорога работают в обычном режиме.