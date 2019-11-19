Пять автомобилей столкнулись на Ставрополье, девять человек пострадали

19.11.19 09:29

© РИА Новости. Илья Питалев

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Массовая автоавария произошла в Кочубеевском районе Ставропольского края утром во вторник, есть пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 8:20 мск поступило сообщение о том, что на выезде из села Ивановское Кочубеевского района произошло столкновение пяти автомобилей, в числе которых рейсовый микроавтобус и грузовик. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек, из них семеро - в маршрутке", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в рейсовом микроавтобусе находились 10 человек.