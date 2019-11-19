10 кораблей ВМФ России выполнят ракетные стрельбы в Черном море

19.11.19 09:33

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Учения с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб проведут более десяти кораблей Черноморского флота (ЧФ), которые вышли в море из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск.

"В ходе проведения ракетных и артиллерийских стрельб экипажи кораблей в составе разнородных тактических групп проведут комплекс учений по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту. А также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", - сказано в сообщении пресс-службы ЧФ, поступившем в "Интерфакс".

Задачи в морских полигонах Чёрного моря выполняют фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочёк", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист", "Ковровец" и суда вспомогательного флота, информирует штаб ЧФ.

"В манёврах кораблей Черноморского флота будут задействованы истребители Су-30СМ из состава морской авиации и противовоздушной обороны флота", - говорится в сообщении.

"Визуальный контроль за действиями корабельных сил и выполнением ими учебно-боевых упражнений будет осуществляться с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказано в пресс-релизе.