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19.11.19 09:33
10 кораблей ВМФ России выполнят ракетные стрельбы в Черном море
"В ходе проведения ракетных и артиллерийских стрельб экипажи кораблей в составе разнородных тактических групп проведут комплекс учений по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту. А также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", - сказано в сообщении пресс-службы ЧФ, поступившем в "Интерфакс".
Задачи в морских полигонах Чёрного моря выполняют фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочёк", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист", "Ковровец" и суда вспомогательного флота, информирует штаб ЧФ.
"В манёврах кораблей Черноморского флота будут задействованы истребители Су-30СМ из состава морской авиации и противовоздушной обороны флота", - говорится в сообщении.
"Визуальный контроль за действиями корабельных сил и выполнением ими учебно-боевых упражнений будет осуществляться с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказано в пресс-релизе.
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