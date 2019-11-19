Современные кинозалы откроются в районах Тамбовской области в 2019 году

19.11.19 09:49

© РИА Новости. Алексей Даничев

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Современные кинозалы появятся в текущем году в Сосновском, Тамбовском и Первомайском районах Тамбовской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Кинозалы откроются в рамках реализации национального проекта "Культура".

"На создание трех современных кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек Тамбовская область получила 15 млн рублей. На эти средства были модернизированы кинозалы в Тамбовском, Сосновском и Первомайском районах. В кинотеатрах установили новую мебель и современное оборудование: киноэкраны, системы для 3D-показа, кресла, программно-аппаратные средстве, цифровое и звуковое оборудования", - говорится в сообщении.

Всего до 2024 года в населенных пунктах области планируется создание 16 современных кинозалов.