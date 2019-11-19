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19.11.19 10:14
Мэром Челябинска впервые стала женщина
"Депутаты единогласно проголосовали за исполнявшую должность главы города Наталью Котову", - сказали в пресс-службе.
Перед днем голосования ее кандидатура была поддержана региональными отделениями партий "Единая Россия", депутаты от которой составляют подавляющее большинство в гордуме, и второй по многочисленности депутатской фракции - "Справедливой России".
Помимо Котовой, исполнявшей обязанности главы с июня 2019 года, конкурсная комиссия выдвигала на голосование кандидатуры директора Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталия Евгеньева и главу Металлургического района Челябинска Сергея Кочеткова.
В свою очередь в пресс-службе городской администрации агентству уточнили, что глава официально вступит в должность после опубликования решения гордумы.
"После того, как решение гордумы будет официально оформлено и опубликовано, оно вступает в силу, и глава администрации считается официально вступившим в должность. С ним будет подписан трудовой договор", - пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что конкурсная комиссия рекомендовала на голосование депутатам Челябинской думы трех из 15 заявлявшихся кандидатов на должность главы администрации города.
Выборы проводились в связи с тем, что в июне 2019 года гордума приняла досрочную отставку по собственному желанию главы города Владимира Елистратова. Он был избран мэром за месяц до отставки предыдущего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Врио главы администрации Челябинска по рекомендации нового главы региона Алексея Текслера депутаты назначили Наталью Котову.
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