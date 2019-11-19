Судебным приставам могут разрешить запрашивать данные о телефонных звонках и кредитную историю должников

19.11.19 10:27

© РИА Новости. Илья Питалев

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Минюст предложил наделить судебных приставов полномочиями получать детализации телефонных переговоров и переписку, а также кредитные истории граждан-должников для административного преследования недобросовестных коллекторов.

Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект поправок сразу в ряд законов: о защите прав физических лиц при возврате просроченной задолженности (230 ФЗ), о связи (126-ФЗ), о кредитных историях (218-ФЗ) и об информации, информационных технологиях и о защите информации (149-ФЗ).

В частности, законопроектом предлагается обязать операторов связи предоставлять Федеральной службе судебных приставов (ФССП) "информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи - в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий".

Поправки в закон о кредитных историях предписывают Бюро кредитных историй предоставлять по запросу ФССП "титульную, основную части кредитной истории, а также сведения в отношении источника формирования кредитной истории, приобретателя права требования дополнительной (закрытой) части кредитной истории".

Авторы законопроекта отмечают, что при этом "устанавливается обязанность должностных лиц ФССП России по соблюдению коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны".

Как поясняют в министерстве, при осуществлении надзора за коллекторами приставы "столкнулись с трудностями по истребованию информации и документов, необходимых для объективного, полного и всестороннего рассмотрения доводов, приводимых в обращениях граждан".

"Правовые основания для истребования таких информации и документов в законодательстве РФ, в частности, в Федеральном законе № 230-ФЗ отсутствуют", - говорится в пояснительной записке.

Там отмечается, что не имея надзорных полномочий в отношении взыскателей, не состоящих в государственном реестре, приставы "не имеют достаточных правовых средств для формирования доказательной базы в целях возбуждения дел об административных правонарушениях и привлечения к административной ответственности по статье 14.57 КоАП".

"Необходимо учитывать, что самыми распространенными нарушениями требований Федерального закона № 230-ФЗ являются несоблюдение частоты взаимодействия с должниками путем телефонных переговоров, направления текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи", - заявили в Минюсте.