Мэр Петропавловска-Камчатского подал в отставку

19.11.19 10:42

Фото пресс-службы мэрии Петропавловска-Камчатского

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко принял решение уйти в отставку по собственному желанию с 27 ноября 2019 года, сообщает во вторник пресс-служба мэрии.

"Соответствующее заявление будет рассмотрено на ближайшей сессии городской думы", - говорится в сообщении.

"Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия главы города в полной мере. В связи с этим я принял такое решение. Выражаю безграничную благодарность всем жителям Петропавловска-Камчатского за оказанную поддержку, доверие и все то, что удалось сделать совместно с вами на благо нашего города. Уверен, что ставший мне родным Петропавловск будет и дальше динамично развиваться, и его ждет достойное будущее", - цитирует пресс-служба Иваненко.

Иваненко возглавил Петропавловск-Камчатский в декабре 2016 года. Срок его полномочий истекал в конце 2021 года.