Более 565 млн руб. пошло на ремонт дорог по нацпроекту на Камчатке

19.11.19 10:41

Фото пресс-службы правительства Камчатского края

19 ноября. Interfax-Russia.ru - По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году в Камчатском крае суммарно отремонтировано более 41 километра трасс, сообщает во вторник пресс-служба правительства Камчатского края.

"На эти цели направлено 565,5 млн руб., из которых 466,8 млн - средства федерального бюджета, 61,6 млн выделен из казны Камчатского края и 37 млн руб. - из муниципальных бюджетов", - говорится в сообщении.

В рамках национального проекта отремонтированы девять участков дорог в городской агломерации Петропавловска-Камчатского, три - дороги регионального значения.

"В 2019 году вместо запланированных ранее 30,7 километров приведен в нормативное состояние 41,5 километр, этого удалось добиться благодаря экономии при проведении конкурсов по выбору подрядных организаций. Работы на всех объектах завершены в срок", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства региона Владимира Каюмова.

Отмечается, что в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Камчатском крае будут отремонтированы участки семи улиц Петропавловска-Камчатского и Мильковской трассы.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" был разработан по инициативе президента Владимира Путина. С 2019 года в него вошел и Петропавловск-Камчатский. Проект рассчитан на шесть лет.