Первое на Дальнем Востоке детское отделение паллиативной помощи открылось во Владивостоке

19.11.19 10:56

© РИА Новости. Павел Львов

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Первое на Дальнем Востоке отделение для оказания паллиативной помощи детям открылось во вторник на базе детской краевой клинической больницы N2 во Владивостоке.

"В новом отделении будут оказывать необходимую медицинскую помощь и поддержку неизлечимо больным детям и их родителям. Помощь будет направлена на улучшение качества жизни и облегчение тягостных симптомов болезней, оказание психологической и психосоциальной поддержки", - сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

Для создания отделения, приобретения оборудования из федерального и краевого бюджетов было направлено более 19 млн рублей. В здании выполнен капитальный ремонт с планировочными решениями, закуплено оборудование, в больнице расширено и отделение реанимации - число коек увеличено до пяти. Также для отделения закуплено современное переносное оборудование, которое может сопровождать больного и во время прогулки, и на дому.

Планируется обучать родителей неизлечимо больных детей работе с оборудованием, оказывать им психологическую помощь. Медицинский персонал детской краевой клинической больницы №2 прошел все необходимое обучение по оказанию паллиативной помощи. Помимо этого, врачи и медицинские сестры больницы имеют большой опыт работы с такими пациентами.

Отмечается, что отделение рассчитано на 10 коек. Главным врачом медучреждения стала Инна Зеленкова.

Новое отделение получило название "Дом для Виктории". Вика - так звали первую маленькую пациентку больницы, которая получала здесь паллиативную помощь и уход еще до открытия самого отделения. У воспитанницы центра содействия семейному устройству было серьезное неизлечимое заболевание.

"Мы помним каждого ребенка, но Вика навсегда осталась в памяти и в сердце каждого из врачей нашей больницы. В память о ней мы и назвали наше отделение. А еще Виктория - это победа. Хочется, чтобы дети побеждали даже самые сложные болезни", - сказала Зеленкова.

В 2019 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" на мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями в Приморье предусмотрели около 413 млн рублей из федерального бюджета.