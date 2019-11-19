Древние стелы из каменных плит нашли в Малгобекском районе Ингушетии

19.11.19 11:31

Фото с сайта Археологического центра при Министерстве культуры Республики Ингушетия

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники археологического центра Ингушетии обнаружили группу памятников из каменных плит в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Юг" в учреждении культуры.

"В ходе осмотра близлежащей местности сотрудники центра нашли ранее неучтенную группу стел, состоящих из двух каменных плит песчаной породы. Длинной осью памятники ориентированы по оси СЮ, их состояние неудовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

По его словам, археологи предполагают, что их изначальная высота была намного больше. Об этом говорит фиксирующийся у подошвы стелы №2 скол, частью заглубленный в грунт.

Сохранившаяся высота обеих плит от 50 до 60 см. Выявленная группа памятников представляет большой интерес для исследователей. Древние сооружения планируется детально изучить и постановить на государственный учёт.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника обнаружили неизвестный древний архитектурный комплекс, памятник и раннемусульманское кладбище с девятью мавзолеями в селении Бийре горного Джейрахского района Ингушетии.

Две охранные сигнально-сторожевые боевые башни расположены на очень крутом обрывистом скалистом гребне Кавказского хребта, у слияния трех речек - Цхьор-хи, Бийр-хи, Гул-хи, в исторических владениях тейпа Цхьорой. Они стоят над древней караванной дорогой, идущей из Ассинской котловины в восточную часть Грузии - Кахетию.

Сторожевые башни имели очень важное стратегическое значение, они имели зрительную связь с боевыми башнями селений Аршауг и Верхний Ляжг, что являлось необходимым условием для передачи тревожного сигнала. Из них просматривались ущелья упомянутых рек и небольшая котловина, в которой сосредоточены селения Бийре, Верхний, Нижний, Средний Ляжг, Койрах.

Раннемусульманское кладбище с девятью мавзолеями находится у слияния рек Гул-хи - левый берег и Бийр-хи - правый берег, а чуть выше в 40-50 метрах юго-западнее, на берегу реки Бийр-хи стоит столпообразное святилище - памятник-силинг, ориентированный на запад.