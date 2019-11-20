Глава Тувы попросит Дерипаску снизить цену на уголь для бюджетников региона

20.11.19 10:25

Фото пресс-службы главы Республики Тува

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Тувы Шолбан Кара-оол намерен обсудить с бизнесменом Олегом Дерипаской проблему высоких цен на уголь для бюджетных организаций региона.

"Я буду встречаться с Олегом Владимировичем Дерипаской, это - основной учредитель "Тувинской горнорудной компании", которая является совладельцем Каа-Хемского угольного разреза. У меня есть документ, из которого следует, что "Тувинская горнорудная компания" продает за пределами Тувы тувинский уголь за максимальные 1,7 тыс. рублей (тонна - ИФ). И если в Туве будет этот уголь продаваться нам, бюджетникам, за 3 тыс. рублей, то это является нарушением действующего законодательства", - сообщил Кара-оол на своей страничке в соцсети.

Он также отметил, что планирует договориться с бизнесменом о том, "чтобы он (Дерипаска - ИФ) дал указание своему менеджменту" о снижении цен на топливо для бюджетных предприятий.

Вместе с тем, как напомнил глава республики, в регионе продолжает успешно работать программа "Социальный уголь", в соответствии с которой многодетные и малоимущие семьи Тувы могут получить бесплатное топливо.

"Завершили в Кызыле развоз бесплатного угля многодетным семьям, наполовину завезли "социальный" уголь в отдаленные районы, продолжаем эту работу. Это касается более 1,3 тыс. республиканских семей, где пятеро и больше детей. Но Тувинская горнорудная компания выделила нам дополнительно и безвозмездно 1 тыс. тонн угля для 500 малообеспеченных семей, проживающих в самых труднодоступных местах республики", - сообщил Шолбан Кара-Оол в своем блоге.

Он добавил, что спонсорами перевозки угля малоимущим семьям выступили Кызылская ТЭЦ, "Тываэнергосбыт", Управляющая компания ТЭК-4 и ООО "Энергоремонт".

"Искренне благодарен за такое сотрудничество, особенно здорово, что доставка угля подхвачена крупными предприятиями", - отметил глава региона.