В Крыму сформировано подразделение морской военной полиции для борьбы с диверсантами

19.11.19 17:19

© РИА Новости. Константин Михальчевский

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Подразделение морской военной полиции, сформированное в Крыму, проведет учения по борьбе с диверсантами, сообщили в Минобороны РФ.

"В одной из Севастопольских бухт пройдут специальные учения с новым сформированным подразделением - морской военной полицией по отражению нападения условной диверсионной группы", - сообщили в министерстве.

По сценарию учения диверсанты атакуют военный корабль с моря, используя быстроходные морские средства. Полицейские отработают перехват диверсантов в морской акватории.

Как отмечают в Минобороны, подразделения морской военной полиции оснащены быстроходными лодками БЛ-80, штатными огневыми средствами и оружием нелетального действия, а также комплектами наплечной, нарукавной и наколенной защиты.

В учении будут задействованы БТР-80, военные грузовики "КАМАЗ", бронеавтомобили "Рысь", большой десантный корабль и порядка 100 человек.

25 ноября 2018 года российские пограничники в районе Керченского пролива задержали с применением оружия украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся в Мариуполь. В ФСБ РФ охарактеризовали инцидент как провокацию.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами моряков вернули на Украину. 18 ноября состоялась передача украинской стороне задержанных кораблей.

Ранее сообщалось о формировании подразделения морской военной полиции на Балтийском флоте. Российские военные полицейские также задействованы в Сирии, где, среди прочего, ведут совместное с турецкими военными патрулирование на северо-востоке страны.